Deponie im Ried: Sachliche Debatte statt Hysterie

Stadt gegen BH

Vor einem Jahr hat er noch viel forschere Töne gespuckt: So warb er vor der Gemeindewahl damit, dass er die Aushubdeponie verhindern werde. Kurz nach seinem Wahlsieg teilte er dann der Öffentlichkeit mit, dass das Projekt eingestampft worden sei. Da hatte er allerdings die Rechnung ohne die Bezirkshauptmannschaft gemacht: Diese gab nämlich einen positiven Bescheid für das Vorhaben ab. Die Stadt hat vor einigen Wochen angekündigt, den Bescheid beim Landesverwaltungsgericht anfechten zu wollen.