Ein Wechsel vom Europacup in die Skimittelschule

Seitenwechsel ins Montafon

Statt also weiter selbst durch den Stangenwald zu jagen, wird sie in Zukunft ihre Erfahrung an die Jugend weitergeben. „Mit Beginn des Schuljahrs werde ich als Trainerin in der Skimittelschule Schruns einsteigen“, verrät Stock. „Ich habe in den letzten Jahren in Salzburg im Sommer schon Kinder trainiert und freue mich jetzt auch im Winter mit ihnen arbeiten zu können.“