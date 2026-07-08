83-Jährige von Radfahrerin erfasst – verletzt

Die 83-jährige Frau war gegen 12.40 Uhr zu Fuß in der Fußgängerunterführung auf Höhe der Dr.-Anton-Schneider-Straße unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge von einer von hinten kommenden, unbekannten Radfahrerin erfasst wurde. Durch den Zusammenprall kamen beide Frauen zu Sturz.
Radfahrerin setzte Fahrt fort
Während die Seniorin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und zur Behandlung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden musste, setzte die Radlerin ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien anzugeben.
Die am Unfall beteiligte Zweiradlenkerin sowie Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden nun ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden.
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