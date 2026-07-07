Müllhaufen angezündet: Polizei im Löscheinsatz

In der Dornbirner Schulgasse setzten Unbekannte am Montagabend einen Abfallhaufen auf einem Gehsteig in Brand. Eine Polizeistreife entdeckte das Feuer zufällig und konnte es zusammen mit Passanten löschen, noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf.
Eine gegen 22.30 Uhr in der Schulgasse patrouillierende Polizeistreife bemerkte den Brand und begann umgehend mit den Löscharbeiten.
Passanten halfen mit
Mehrere Zeugen eilten den Beamten zu Hilfe. Durch das schnelle und gemeinsame Eingreifen gelang es, das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn vollständig abzulöschen.
Hinweise erbeten
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden ersucht, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.
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