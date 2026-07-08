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Unfall in Bizau

Alkolenker (24) stürzt mit Wagen 85 Meter ab

Vorarlberg
08.07.2026 12:55
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen.(Bild: Mathis Fotografie)

Bei einem dramatischen Verkehrsunfall in Bizau (Vorarlberg) hat sich ein junger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, hatte in betrunkenem Zustand unbefugt einen Pritschenwagen in Betrieb genommen und ist mit diesem rund 85 Meter abgestürzt. 

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Der 24-Jährige hatte am Sonntag das Landesfeuerfest in Bezau besucht und dort Alkohol in rauen Mengen konsumiert. Gegen 20.30 Uhr entschloss er sich dazu, den Heimweg anzutreten. Zu diesem Zweck setzte er sich, obwohl sturzbetrunken und zudem nicht in Besitz eines Führerscheins, unbefugterweise in einen vor dem Festgelände abgestellten Pritschenwagen und fuhr mit diesem über die Bergstraße Schnepfegg in Fahrtrichtung Schnepfau. Plötzlich verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam mit diesem rechts von der Straße ab und stürzte rund 85 Meter einen Steilhang hinunter. 

Ohne Schein und alkoholisiert
Wie durch ein kleines Wunder konnte sich der Lenker trotz schwerer Verletzungen selbstständig aus dem völlig demolierten Wrack befreien und zurück zur Straße klettern. Wenig später waren auch schon die Rettungskräfte vor Ort. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann von der Besatzung des Rettungshelikopters zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. 

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