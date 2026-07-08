Alkolenker (24) stürzt mit Wagen 85 Meter ab

Der 24-Jährige hatte am Sonntag das Landesfeuerfest in Bezau besucht und dort Alkohol in rauen Mengen konsumiert. Gegen 20.30 Uhr entschloss er sich dazu, den Heimweg anzutreten. Zu diesem Zweck setzte er sich, obwohl sturzbetrunken und zudem nicht in Besitz eines Führerscheins, unbefugterweise in einen vor dem Festgelände abgestellten Pritschenwagen und fuhr mit diesem über die Bergstraße Schnepfegg in Fahrtrichtung Schnepfau. Plötzlich verlor er die Kontrolle über den Wagen, kam mit diesem rechts von der Straße ab und stürzte rund 85 Meter einen Steilhang hinunter.