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Fahndung läuft noch

Mellau: Festnahme nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Vorarlberg
08.07.2026 09:29
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
In Mellau klickten für zwei mutmaßliche Einbrecher die Handschellen. Die Männer stehen in dringendem Verdacht, in ein Radgeschäft eingebrochen zu sein. Zwei Mittäter sind noch flüchtig, eine großangelegte Fahndung im Bregenzerwald läuft auf Hochtouren.
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In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Fahrradgeschäft in der Bregenzerwälder Gemeinde. Im Zuge einer Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeuges konnten Beamte im Anschluss zwei Männer festnehmen. Zwei weiteren Insassen des Wagens gelang jedoch zu Fuß die Flucht.

LKA hat Ermittlungen übernommen
Nach den beiden bislang unbekannten Männern wird derzeit im gesamten Bereich Mellau und der näheren Umgebung gefahndet. Bei den Verdächtigen dürfte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ausländische Täter handeln. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell noch nicht vor. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, wie die Exekutive betont. Dennoch werden Anrainer ersucht, verdächtige Wahrnehmungen umgehend der nächstgelegenen Polizeiinspektion zu melden. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

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