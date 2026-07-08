Mellau: Festnahme nach Einbruch in Fahrradgeschäft

LKA hat Ermittlungen übernommen

Nach den beiden bislang unbekannten Männern wird derzeit im gesamten Bereich Mellau und der näheren Umgebung gefahndet. Bei den Verdächtigen dürfte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um ausländische Täter handeln. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell noch nicht vor. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.