Biker (53) nach Kollision mit Pkw verletzt

Der 53-jährige Motorradfahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 3 in Lauterach von Hard kommend in Richtung Achkreuzung unterwegs und überholte einen Rückstau auf der linken Seite. Zeitgleich fuhr die 30-Jährige von einem Parkplatz auf die Straße ein, nachdem ihr ein anderer Lenker den Vorrang gewährte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Biker.
Ins LKH Bregenz gebracht
Der 53-Jährige kam bei der Kollision zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Die Freiwillige Feuerwehr Lauterach war mit zwölf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle zu reinigen. Eine Sperre der Straße war während der Unfallaufnahme nicht erforderlich. Alkohol war bei keinem der Beteiligten im Spiel.
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