Biker (53) nach Kollision mit Pkw verletzt

Der 53-jährige Motorradfahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 3 in Lauterach von Hard kommend in Richtung Achkreuzung unterwegs und überholte einen Rückstau auf der linken Seite. Zeitgleich fuhr die 30-Jährige von einem Parkplatz auf die Straße ein, nachdem ihr ein anderer Lenker den Vorrang gewährte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Biker.