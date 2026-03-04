Volksbegehren gegen Geburtenstationsschließung

Teilnahme ist ab 15. April möglich

Von 15. April bis 10. Juni haben alle stimmberechtigten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger die Möglichkeit, sich für dieses Volksbegehren eintragen zu lassen. Hierfür darf ausschließlich das von der Landeswahlbehörde erstellte Formular verwendet werden. Zu finden ist dieses auf der Homepage des Landes sowie auf den Seiten der jeweiligen Gemeinde.