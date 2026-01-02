Deutschland bleibt Österreichs wichtigster Partner

Im Vorjahr sind die Exporte in allen Bundesländern bis auf Kärnten zurückgegangen. Gleichzeitig legten die Importe teils spürbar zu, vor allem in Tirol und Wien. Das geht aus der jüngsten Außenhandel-Statistik hervor.
Das exportstärkste Bundesland war demnach Oberösterreich, das mehr als ein Viertel der Exporte Österreichs ausmachte. Wichtigster Außenhandelspartner für alle Bundesländer war erneut Deutschland. In Tirol waren unter anderem pharmazeutische Produkte im Export und organisch-chemische Erzeugnisse im Import relevant. Auch in Wien gab es einen Schwerpunkt im Außenhandel für Pharmaprodukte, bei Niederösterreich waren es mineralische Brennstoffe. Insgesamt wird der österreichische Handel mit anderen Ländern auch von Maschinen und mechanischen Geräten dominiert.
78,2 Prozent der exportierten Waren gingen in europäische Länder, 67 Prozent davon in die Europäische Union. Bei Übersee machte Nordamerika den größten Anteil aus (9,3 Prozent).
Bei den Importen gab es überwiegend Zuwächse, in erster Linie in Wien (plus 12,5 Prozent) und Tirol (15,8 Prozent). Deutlich kleinere Zuwächse verzeichneten hingegen Salzburg (plus 2,8 Prozent), Kärnten (0,2 Prozent) und Niederösterreich (0,1 Prozent). In allen übrigen Bundesländern gingen die Einfuhren zurück. Den größten Handelsbilanzüberschuss hatte im Vorjahr Oberösterreich, gefolgt von der Steiermark und Vorarlberg. Das größte Defizit verzeichnete hingegen Wien.
Auch bei den Einfuhren führt Europa die Statistik mit einem Anteil von 76,2 Prozent an. Bei Übersee liegt Asien (16,9 Prozent) an erster Stelle. Die wenigsten Waren kommen aus Australien und Ozeanien nach Österreich. Die USA haben als Handelspartner bei den Importen an Bedeutung verloren, sie sind laut Statistik Austria in keiner Region mehr unter den Top-3-zu finden.
