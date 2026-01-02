Deutschland bleibt Österreichs wichtigster Partner

Das exportstärkste Bundesland war demnach Oberösterreich, das mehr als ein Viertel der Exporte Österreichs ausmachte. Wichtigster Außenhandelspartner für alle Bundesländer war erneut Deutschland. In Tirol waren unter anderem pharmazeutische Produkte im Export und organisch-chemische Erzeugnisse im Import relevant. Auch in Wien gab es einen Schwerpunkt im Außenhandel für Pharmaprodukte, bei Niederösterreich waren es mineralische Brennstoffe. Insgesamt wird der österreichische Handel mit anderen Ländern auch von Maschinen und mechanischen Geräten dominiert.