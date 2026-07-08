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Ex-Spar-Kaufmann Albrecht wechselt zu ADEG

Vorarlberg
08.07.2026 14:53
Jürgen Albrecht wechselt die Dachmarke.
Jürgen Albrecht wechselt die Dachmarke.(Bild: Michael Kreyer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das ist ein ziemlicher Hammer – zumindest für den Vorarlberger Lebensmittelhandel: Jürgen Albrecht, der wohl profilierteste Spar-Kaufmann im Ländle, wechselt zu ADEG. Alle Standorte und Teams sollen erhalten bleiben.

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Jürgen Albrecht setzt künftig auf das ADEG-Kaufleute-Modell: Bereits ab 1. Jänner 2027 sollen seine beiden Märkte in Feldkirch-Tisis und Schwarzach als ADEG-Märkte geführt werden. Eine entsprechende Vereinbarung ist schon unterzeichnet worden, allerdings müssen die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt dem Deal noch zustimmen. Die geplante Zusammenarbeit soll die Grundlage dafür schaffen, die Märkte gemeinsam und langfristig weiterzuentwickeln – mit noch stärkerem Fokus auf Regionalität, persönlichem Service, hochwertigen Sortimenten und dem Rückhalt eines starken Partners im Hintergrund.

Insgesamt 75 Mitarbeiter
Albrecht zählt zu den profilierten Kaufleuten Vorarlbergs. Der Standort Feldkirch-Tisis steht seit rund 100 Jahren im Familienbesitz und wird heute als „Wohlfühlmarkt“ mit starkem Fokus auf Genuss, Frische und regionale Vielfalt geführt. Auf über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche beschäftigt der Markt rund 50 Mitarbeiter. In Schwarzach führt Albrecht einen klassischen Nahversorger mit rund 410 Quadratmeter Verkaufsfläche und 25 Mitarbeitern. Wichtig: Alle Beschäftigten werden in die neue Konstellation übernommen.

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