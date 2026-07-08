Ex-Spar-Kaufmann Albrecht wechselt zu ADEG

Jürgen Albrecht setzt künftig auf das ADEG-Kaufleute-Modell: Bereits ab 1. Jänner 2027 sollen seine beiden Märkte in Feldkirch-Tisis und Schwarzach als ADEG-Märkte geführt werden. Eine entsprechende Vereinbarung ist schon unterzeichnet worden, allerdings müssen die Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt dem Deal noch zustimmen. Die geplante Zusammenarbeit soll die Grundlage dafür schaffen, die Märkte gemeinsam und langfristig weiterzuentwickeln – mit noch stärkerem Fokus auf Regionalität, persönlichem Service, hochwertigen Sortimenten und dem Rückhalt eines starken Partners im Hintergrund.