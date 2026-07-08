Schüler entwickelten praktischen Aschenbecher

Zigarettenstummel zählen zu dem meist weggeworfenen Müll auf der Welt. 4,5 Billionen Stummel landen pro Jahr in der Umwelt und dort haben sie wahrlich nichts verloren: In nur einem Filter stecken mehr als 7000 Chemikalien und ein einziger Stummel kann 60 Liter Grundwasser vergiften. Das Schülerunternehmen „Kippe’s“ der HTL Mössingerstraße will dem achtlosen Wegwerfen der Zigaretten einen Riegel vorschieben.