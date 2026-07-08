Schüler entwickelten praktischen Aschenbecher

Von der Idee bis zum Musterschutz und eigenem E-Shop – die Junior Company der HTL Mössingerstraße feiert Erfolge.
Zigarettenstummel zählen zu dem meist weggeworfenen Müll auf der Welt. 4,5 Billionen Stummel landen pro Jahr in der Umwelt und dort haben sie wahrlich nichts verloren: In nur einem Filter stecken mehr als 7000 Chemikalien und ein einziger Stummel kann 60 Liter Grundwasser vergiften. Das Schülerunternehmen „Kippe’s“ der HTL Mössingerstraße will dem achtlosen Wegwerfen der Zigaretten einen Riegel vorschieben.
Die sechs Schüler der 4BHBG – Emely Kneß, Milica Stankovic, Lea Schmid, Fabian Ceric, Stefan Lechner, Jonathan Löcker – haben ihre Idee eines Aschenbechers, der an der Zigarettenschachtel montiert werden kann, in die Tat umgesetzt.
Den Grundstein zu dem Produkt legte eine Diskussion am heimischen Küchentisch, bei der über Entsorgungsmöglichkeiten von Zigarettenstummeln gesprochen wurde. Vor allem, wenn Raucher unterwegs sind, fehlt es oft an geeigneten Möglichkeiten – eine nicht richtig abgetötete Zigarette in einem Mülleimer kann schnell zu einem Brand führen.
Danach begann das Tüfteln und Entwickeln. Das Produkt selbst ist praktisch und kommt mit flotten Sprüchen daher. Je nach Zigarettenmarke haben bis zu zehn Stummeln Platz. Der Aschenbecher passt in jede Hosentasche und durch ein herausziehbares Fach bleiben Schmutz und Gerüche im Aschenbecher.
Für die Erfindung gibt es bereits einen Musterschutz und die Aschenbecher werden über einen eigenen Webshop vertrieben. Zuvor waren 20 Trafiken Partner.
Dienstag machten sich die sechs Schüler auf den Weg nach Riga. Denn nach den Siegen beim Landes- und Bundeswettbewerb der Junior Companys wird sich das Team gegen andere Schulfirmen aus ganz Europa messen. „Dass ein Kärntner Team Österreich auf europäischer Ebene vertreten darf, ist ein großartiger Erfolg“, so Carmen Goby, Vizepräsidentin der Kärntner Wirtschaftskammer.
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