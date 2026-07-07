Drohnen fliegende Helfer: Abflug in die Zukunft

Aktuell decken die beiden Drohnenstandorte jeweils einen Radius von rund einem Kilometer ab. Die Fluggeräte bewegen sich in einer Höhe von etwa 60 bis 70 Metern. Langfristig soll dieses Einsatzgebiet jedoch deutlich erweitert werden. „Wir sind ein Pilotprojekt. Der Radius soll in den kommenden Jahren wachsen. In etwa zwei Jahren könnten die Drohnen bereits ein Einsatzgebiet von fünf Kilometern abdecken. Wir gestalten die Zukunft der Drohnentechnologie aktiv mit“, erklärt Digital-Sky-Austria-Operator Felix Eicken.