Hochhaus-Feuer: 1 Toter, 150 Wohnungen evakuiert

Bürgermeister Mamdani: „Mein Herz ist bei allen Betroffenen“

Fotos und Videos, die im Internet kursierten, zeigten Flammen im oberen Bereich des Gebäudes und aufsteigenden schwarzen Rauch. John Esposito, der Chef der Feuerwehr, beschrieb den Vorfall der Zeitung als „sehr, sehr gefährlichen Einsatz“. Bis das Feuer gelöscht worden sei, hab es rund vier Stunden gedauert. Die Behörden teilten dem „New York Times“-Bericht zufolge mit, die Ursache des Gaslecks werde untersucht.