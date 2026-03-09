Sprengsatz vor Bürgermeisteramt in New York

Zudem seien zwei weitere mutmaßliche Sprengsätze entdeckt worden, einer davon in einem Auto, das in der Nähe abgestellt war. Der geworfene Sprengsatz habe den hochexplosiven Stoff TATP enthalten, erklärte Tisch bei einer Pressekonferenz. Der Vorfall werde gemeinsam mit der Bundespolizei (FBI) auf eine mögliche Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geprüft.