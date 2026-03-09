Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei ermittelt

Sprengsatz vor Bürgermeisteramt in New York

Außenpolitik
09.03.2026 17:32
Der seit 1. Jänner amtierende Zohran Mamdani verurteilte die gewaltsame Eskalation vor seinem ...
Der seit 1. Jänner amtierende Zohran Mamdani verurteilte die gewaltsame Eskalation vor seinem Amtssitz.(Bild: AP/Angelina Katsanis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein geworfener Sprengsatz hat bei Protesten vor dem Amtssitz von Zohran Mamdani in New York für Alarm gesorgt. Der Sprengsatz explodierte nicht, hätte laut Polizei jedoch schwere Schäden anrichten können. Ermittler prüfen nun mögliche Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat.

0 Kommentare

Bei Protesten vor dem Amtssitz des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein „improvisierter Sprengsatz“ aus der Menge geworfen worden. Der Sprengsatz hätte Menschen schwer verletzen oder töten können, explodierte jedoch nicht, teilte New Yorks Polizeichefin (NYPD) Jessica Tisch mit.

Zudem seien zwei weitere mutmaßliche Sprengsätze entdeckt worden, einer davon in einem Auto, das in der Nähe abgestellt war. Der geworfene Sprengsatz habe den hochexplosiven Stoff TATP enthalten, erklärte Tisch bei einer Pressekonferenz. Der Vorfall werde gemeinsam mit der Bundespolizei (FBI) auf eine mögliche Verbindung zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geprüft.

Der rechtsextreme Aktivist und Influencer Jake Lang hatte zum Protest vor dem Amtssitz des ...
Der rechtsextreme Aktivist und Influencer Jake Lang hatte zum Protest vor dem Amtssitz des ersten muslimischen Bürgermeisters New Yorks aufgerufen.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Auslöser der Proteste war laut Mamdani ein Aufruf des rechtsextremen Aktivisten Jake Lang zu einer Demonstration vor dem Amtssitz des ersten muslimischen Bürgermeisters der Millionenstadt. In der Folge kam es zu Gegenprotesten und gewaltsamen Zusammenstößen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte der Sprengsatz aus den Reihen der Gegendemonstranten stammen.

Lesen Sie auch:
Schräg wie das Objektiv des Fotografen ist die „Neue Ära“ des Bürgermeisters Mamdani.
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
„Dann wird er verhaftet“: So droht Trump Mamdani
07.11.2025
Nach Wahl in New York
Europas Linke hoffen nun auf „Mamdani-Effekt“
06.11.2025

Mamdani verurteilte den von „Fanatismus und Rassismus“ getragenen Protest der Lang-Anhänger ebenso wie die gewaltsame Eskalation. Mindestens sechs Menschen wurden im Zuge der Auseinandersetzungen festgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.03.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Außenpolitik
Chaos in der Koalition
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
Polizei ermittelt
Sprengsatz vor Bürgermeisteramt in New York
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Leak enthüllt
So viele Rubel casht Kneissl in Putins Russland
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf