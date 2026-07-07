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Mehr Platz für Zucht

Baustart für Außenstelle der Adlerarena Landskron

Kärnten
07.07.2026 14:00
Bei der „Wornighube“ wurde bereits Aushubmaterial für den Bau angeliefert
Bei der „Wornighube“ wurde bereits Aushubmaterial für den Bau angeliefert(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Nach einem jahrelangen Verfahren gibt es grünes Licht für eine Außenstelle der Greifvogelwarte Landskron. Die ersten Arbeiten bei der „Wornighube“ sind bereits im Gange. In Zukunft sollen dort junge Vögel aufgezogen und gezüchtet werden.

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Hier entsteht eine Zuchtanlage der Greifvogelwarte Landskron“, ist auf einem Transparent auf den ehemaligen „Wornighuben“-Grundstücken zu lesen. Und die ersten Arbeiten für die Außenstelle sind bereits im Gange. „Wir haben Aushubmaterial aus der Umgebung hier angeschüttet“, erklärt Michael Holzfeind von der Greifvogelwarte in Landskron.

Ungestörte Ruhe für die Tiere
Der Standort bei der ehemaligen „Wornighube“ ist nicht zufällig gewählt. „Der Platz ist für die Aufzucht von Vögeln einfach ideal. Hier haben wir den Platz und keine Nachbarn, die sich durch das Geschrei der Vögel gestört fühlen könnten. Auch die Tiere haben ihre Ruhe“, sagt Holzfeind im „Krone“-Gespräch.

Bereits 2016 gab es das Widmungsbegehren für die Aufzuchtanlage. Schon damals wurden alle erforderlichen Fachgutachten positiv geprüft. 2017 erteilte der Veldener Gemeinderat schließlich grünes Licht für den Bau – doch der Start verzögerte sich mehrmals. Daher verlängerte der Gemeinderat bereits zweimal die Genehmigung für das Bauvorhaben.

Großes Areal entsteht
Doch nun ist es so weit: Neben der Nutzung der bestehenden Gebäude, sollen auch zwei Hallen, ein Betriebswohnhaus sowie Volieren errichtet werden. „Das Projekt ist dringend notwendig, denn in Landskron herrscht akuter Platzmangel“, so Holzfeind.

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Die Adlerarena auf Burg Landskron in Villach ist nämlich nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel bei Einheimischen und Urlaubern, sondern sie ist auch eine wichtige Einrichtung für die Falknerei und die Aufzucht von Greifvögeln in Europa. Zudem werden in der Adlerarena verletzte Tiere gepflegt und versorgt.

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