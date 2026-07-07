Baustart für Außenstelle der Adlerarena Landskron

Ungestörte Ruhe für die Tiere

Der Standort bei der ehemaligen „Wornighube“ ist nicht zufällig gewählt. „Der Platz ist für die Aufzucht von Vögeln einfach ideal. Hier haben wir den Platz und keine Nachbarn, die sich durch das Geschrei der Vögel gestört fühlen könnten. Auch die Tiere haben ihre Ruhe“, sagt Holzfeind im „Krone“-Gespräch.