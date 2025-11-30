Letztes „Nadelöhr“ der A5 an Grenze wird beseitigt

Aufgrund zahlreicher Unfälle an der Umfahrung Drasenhofen, dem letzten Teilstück der Nordautobahn vor der Grenze, wird auf den verbleibenden knapp neun Kilometern die Strecke von zwei auf vier Spuren erweitert. Auch im Nachbarland Tschechien ist man, die Verbindung Wien – Brünn betreffend, auf „Verkehrs-Expansionskurs“.
Der letzte, schwere Unfall auf dem noch als zweispurig – mit Option auf Erweiterung – gebauten Abschnitt der Nordautobahn hat bewiesen, dass ein Ausbau der knapp neun Kilometer der Umfahrung Drasenhofen auf jeden Fall notwendig ist. Jenseits der Grenze soll es in Tschechien 2023 so weit sein, nachdem es beim letzten Teilstück durch Einsprüche seitens des Umweltschutzes eine Verzögerung gegeben hat.
Lückenschluss vom Verkehrsministerium abgesegnet
Nun ist auch diesseits der Grenze der Vollausbau der A 5 fix: Verkehrsminister Peter Hanke gab grünes Licht für die Erweiterung um zwei Streifen. Die baulichen Maßnahmen sind bereits dafür eingerichtet – etwa durch breitere Brücken. Als Zeitpunkt wurde vom Ministerium Ende 2031 genannt, wie Landtagspräsident Karl Wilfing informiert. „Dann wird auch das letzte Nadelöhr Vergangenheit sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.