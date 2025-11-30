Vorteilswelt
Umfahrung Drasenhofen

Letztes „Nadelöhr“ der A5 an Grenze wird beseitigt

Niederösterreich
30.11.2025 11:00
Der „Vater der Nordautobahn“, Landtagschef Wilfing, verkündet den vierspurigen Lückenschluss der ...
Der „Vater der Nordautobahn“, Landtagschef Wilfing, verkündet den vierspurigen Lückenschluss der Nordautobahn.(Bild: LTP/Schultes)

Aufgrund zahlreicher Unfälle an der Umfahrung Drasenhofen, dem letzten Teilstück der Nordautobahn vor der Grenze, wird auf den verbleibenden knapp neun Kilometern die Strecke von zwei auf vier Spuren erweitert. Auch im Nachbarland Tschechien ist man, die Verbindung Wien – Brünn betreffend, auf „Verkehrs-Expansionskurs“. 

0 Kommentare

Der letzte, schwere Unfall auf dem noch als zweispurig – mit Option auf Erweiterung – gebauten Abschnitt der Nordautobahn hat bewiesen, dass ein Ausbau der knapp neun Kilometer der Umfahrung Drasenhofen auf jeden Fall notwendig ist. Jenseits der Grenze soll es in Tschechien 2023 so weit sein, nachdem es beim letzten Teilstück durch Einsprüche seitens des Umweltschutzes eine Verzögerung gegeben hat.

Lückenschluss vom Verkehrsministerium abgesegnet
Nun ist auch diesseits der Grenze der Vollausbau der A 5 fix: Verkehrsminister Peter Hanke gab grünes Licht für die Erweiterung um zwei Streifen. Die baulichen Maßnahmen sind bereits dafür eingerichtet – etwa durch breitere Brücken. Als Zeitpunkt wurde vom Ministerium Ende 2031 genannt, wie Landtagspräsident Karl Wilfing informiert. „Dann wird auch das letzte Nadelöhr Vergangenheit sein.“

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Niederösterreich

