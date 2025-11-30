Letztes „Nadelöhr“ der A5 an Grenze wird beseitigt

Der letzte, schwere Unfall auf dem noch als zweispurig – mit Option auf Erweiterung – gebauten Abschnitt der Nordautobahn hat bewiesen, dass ein Ausbau der knapp neun Kilometer der Umfahrung Drasenhofen auf jeden Fall notwendig ist. Jenseits der Grenze soll es in Tschechien 2023 so weit sein, nachdem es beim letzten Teilstück durch Einsprüche seitens des Umweltschutzes eine Verzögerung gegeben hat.