Mehrere Verletzte

Kollision von Lkw und Reisebus fordert Todesopfer

Niederösterreich
17.10.2025 08:28
(Bild: BFK Mistelbach)

Ein Verkehrsunfall auf der Umfahrung Drasenhofen der Nord-/Weinviertel-Autobahn (A5) hat Freitagfrüh offensichtlich ein Todesopfer sowie mehrere Verletzte gefordert. Laut Polizei waren in dem Gegenverkehrsbereich ein Reisebus und ein Lkw kollidiert. Auch ein Kleintransporter war involviert.

0 Kommentare

An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Notruf Niederösterreich berichtete von Helfern des heimischen Roten Kreuzes und des tschechischen Rettungsdienstes.

Die Umfahrung bei der Gemeinde im nördlichen Niederösterreich ist derzeit gesperrt:

Zudem wurden drei „Christophorus“-Hubschrauber nach Drasenhofen entsandt. Die Umfahrung der Gemeinde im nördlichen Niederösterreich blieb nach der Kollision gesperrt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

