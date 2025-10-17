Kollision von Lkw und Reisebus fordert Todesopfer

Ein Verkehrsunfall auf der Umfahrung Drasenhofen der Nord-/Weinviertel-Autobahn (A5) hat Freitagfrüh offensichtlich ein Todesopfer sowie mehrere Verletzte gefordert. Laut Polizei waren in dem Gegenverkehrsbereich ein Reisebus und ein Lkw kollidiert. Auch ein Kleintransporter war involviert.