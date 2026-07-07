Wien verbummelt Neustart für Schloss Neugebäude

Umso rätselhafter ist das Verbummeln des Neustarts für das Schloss, weil die „Krone“ erfuhr, dass schon vor Wochen aus 14 Bewerbern bereits ein künftiger Betreiber ausgewählt wurde. Dass noch nicht darüber informiert wurde deutet auf Verfahrensprobleme hin – oder dass das Erbe des Debakels mit dem vormaligen Betreiberverein doch schwerer wiegt als bisher bekannt. Leidtragende sind jedenfalls die Simmeringer und andere Fans des Areals, denen laue Abende im Schloss schon ab 1. Juli versprochen waren. Sie verlieren wohl eine ganze Saison. Mindestens.