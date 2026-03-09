Unerwartetes G‘riss um Schloss Neugebäude

Stadt legt sich die Latte selbst hoch

Im Sommer wird das Schloss wohl schon wieder Programm bieten: Der auf fünfeinhalb Jahre befristete Vertrag mit Verlängerungsoption läuft schon ab 1. Juli. Und man darf gespannt sein: Die zuständige Magistratsabteilung für Gebäudemanagement (MA 34) berichtet von einer „zweistelligen Interessentenzahl“, die bereits vorab das Feld sondiert hatte. Die Taktik, vor einer Ausschreibung bei einer „unverbindlichen Markterkundung“ vorab mit Interessenten ins Gespräch zu kommen, hat sich offenbar bewährt.