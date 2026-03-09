Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausschreibung läuft

Unerwartetes G‘riss um Schloss Neugebäude

Wien
09.03.2026 09:00
Zwei Wochen haben Interessenten nun Zeit für konkrete Nutzungskonzepte für das Simmeringer ...
Zwei Wochen haben Interessenten nun Zeit für konkrete Nutzungskonzepte für das Simmeringer Renaissanceschloss.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Die neu aufgesetzte Suche nach einem Nutzungskonzept für Schloss Neugebäude macht sich offenbar bezahlt: Das Interesse ist unerwartet groß. Nun müssen mögliche künftige Betreiber Nägel mit Köpfen machen. Details der Ausschreibung erlauben erste Rückschlüsse darauf, womit die Wiener rechnen können.

0 Kommentare

Nach dem Debakel mit dem Kulturverein Simmering als Verantwortlichem im Schloss Neugebäude – verschwundene Gelder und Pleite trotz hoher Förderungen, die „Krone“ berichtete – stehen die Zeichen fix auf Neubeginn: Die formelle Ausschreibung einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag der Stadt läuft, am 23. März zu Mittag wird der Sack zugemacht und die eingegangenen Angebote bewertet.

Stadt legt sich die Latte selbst hoch
Im Sommer wird das Schloss wohl schon wieder Programm bieten: Der auf fünfeinhalb Jahre befristete Vertrag mit Verlängerungsoption läuft schon ab 1. Juli. Und man darf gespannt sein: Die zuständige Magistratsabteilung für Gebäudemanagement (MA 34) berichtet von einer „zweistelligen Interessentenzahl“, die bereits vorab das Feld sondiert hatte. Die Taktik, vor einer Ausschreibung bei einer „unverbindlichen Markterkundung“ vorab mit Interessenten ins Gespräch zu kommen, hat sich offenbar bewährt.

Lesen Sie auch:
Das missachtete Baujuwel in Simmering soll mit neuem Konzept und neuen Ideen aus dem ...
Nach Vereinspleite
Stadt sucht neue Investoren für Schloss Neugebäude
13.01.2026
Krone Plus Logo
Kulturverein Simmering
Hohe Zuschüsse, leere Kasse: Nun ermittelt Justiz
21.11.2025

Die Stadt legt sich selbst die Latte hoch, der Bevölkerung im Schloss künftig ein hochwertiges Programm zu bieten: Die Bewertung der Anbote erfolgt nach einem fix vorgegebenen Schlüssel: Welche Profite die Interessenten versprechen, darf nur zu 30 Prozent in die Gewichtung einfließen (20 Prozent Grundentgelt und 10 Prozent angebotene Umsatzbeteiligungen). Mit 70 Prozent wird allerdings die Qualität des vorgeschlagenen Konzepts gewichtet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 16°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
4° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
Schock an den Börsen ++ Video belastet USA schwer
Kronzeuge Thomas Schmid
LIVE
krone.at tickert live
Wöginger-Prozess: Heute wird Schmid befragt
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde zur US-Botschaft in Oslo nach dem Vorfall entsandt. 
Tätersuche läuft
Explosion erschütterte US-Botschaft in Oslo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
287.496 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
258.537 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
256.446 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2643 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2260 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
1835 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Wien
Nächtlicher Einsatz
Bergretter holten Skitourengeher vom Sonnblick
Ausschreibung läuft
Unerwartetes G‘riss um Schloss Neugebäude
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Gewinnspiel
Starten Sie beim Tchibo Coffee Run durch
Krone Plus Logo
Blindgänger lauern
Warum Wiens Bombenkarte geheim bleiben muss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf