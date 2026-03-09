Unerwartetes G‘riss um Schloss Neugebäude

Die neu aufgesetzte Suche nach einem Nutzungskonzept für Schloss Neugebäude macht sich offenbar bezahlt: Das Interesse ist unerwartet groß. Nun müssen mögliche künftige Betreiber Nägel mit Köpfen machen. Details der Ausschreibung erlauben erste Rückschlüsse darauf, womit die Wiener rechnen können.
Nach dem Debakel mit dem Kulturverein Simmering als Verantwortlichem im Schloss Neugebäude – verschwundene Gelder und Pleite trotz hoher Förderungen, die „Krone“ berichtete – stehen die Zeichen fix auf Neubeginn: Die formelle Ausschreibung einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag der Stadt läuft, am 23. März zu Mittag wird der Sack zugemacht und die eingegangenen Angebote bewertet.
Stadt legt sich die Latte selbst hoch
Im Sommer wird das Schloss wohl schon wieder Programm bieten: Der auf fünfeinhalb Jahre befristete Vertrag mit Verlängerungsoption läuft schon ab 1. Juli. Und man darf gespannt sein: Die zuständige Magistratsabteilung für Gebäudemanagement (MA 34) berichtet von einer „zweistelligen Interessentenzahl“, die bereits vorab das Feld sondiert hatte. Die Taktik, vor einer Ausschreibung bei einer „unverbindlichen Markterkundung“ vorab mit Interessenten ins Gespräch zu kommen, hat sich offenbar bewährt.
Die Stadt legt sich selbst die Latte hoch, der Bevölkerung im Schloss künftig ein hochwertiges Programm zu bieten: Die Bewertung der Anbote erfolgt nach einem fix vorgegebenen Schlüssel: Welche Profite die Interessenten versprechen, darf nur zu 30 Prozent in die Gewichtung einfließen (20 Prozent Grundentgelt und 10 Prozent angebotene Umsatzbeteiligungen). Mit 70 Prozent wird allerdings die Qualität des vorgeschlagenen Konzepts gewichtet.
