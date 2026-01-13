Stadt sucht neue Investoren für Schloss Neugebäude

Am 19. Jänner findet in Wien die erste Verhandlung zum Konkurs des Kulturvereins Simmering statt. Die mit reichlich Steuergeld unterstützte Initiative schlitterte im Herbst in die Pleite, die „Krone“ berichtete. Der Verbleib von Hunderttausenden Euro ist ungeklärt. Neben Handwerkern, Künstlern und anderen blieb auch die Stadt auf Forderungen sitzen, richtet den Blick mit der Suche nach neuen Investoren aber nun in die Zukunft.