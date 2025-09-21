Hund geriet nach Biss von Kreuzotter in Bergnot

In der Nähe der Herzogalm in St. Johann in Salzburg wurde ein Hund am Wochenende von einer Kreuzotter gebissen. Weil das Tier Atembeschwerden bekam, musste die Bergrettung ausrücken.
Der Hund wurde in die Nase gebissen und bekam immer stärkere Atembeschwerden, schildert Ortsstellenleiter Martin Stifter die Situation. Die Besitzerin hatte deswegen die Einsatzkräfte alarmiert und legte das Tier in der Zwischenzeit in den Schatten und kühlte es mit einem nassen T-Shirt.
Steiler Wanderweg
Die St. Johanner Bergretter stiegen von der Herzogalm rund 320 Höhenmeter zum Einsatzort auf. „Dort wurde der Hund vorsichtig in eine Trage gebettet und über den steilen Wanderweg ins Tal gebracht. Wir haben den Hund mittels Einsatzfahrzeug übernommen und weitertransportiert bis zum Klettergarten in St. Veit“, sagt Stifter. Von dort ging es zum Tierarzt.
