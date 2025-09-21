Hund geriet nach Biss von Kreuzotter in Bergnot

Steiler Wanderweg

Die St. Johanner Bergretter stiegen von der Herzogalm rund 320 Höhenmeter zum Einsatzort auf. „Dort wurde der Hund vorsichtig in eine Trage gebettet und über den steilen Wanderweg ins Tal gebracht. Wir haben den Hund mittels Einsatzfahrzeug übernommen und weitertransportiert bis zum Klettergarten in St. Veit“, sagt Stifter. Von dort ging es zum Tierarzt.