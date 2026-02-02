Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amtsmissbrauch:

Wiederholungsprozess gegen Bürgermeister vertagt

Vorarlberg
02.02.2026 18:00
Ende des Jahres 2024 stand Simon Tschann das erste Mal vor dem Landesgericht.
Ende des Jahres 2024 stand Simon Tschann das erste Mal vor dem Landesgericht.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nur einen halben Tag dauerte die Neuauflage des Prozesses gegen den Bludenzer Stadtchef Simon Tschann (ÖVP). Die Fortsetzung ist für den 24. Februar geplant. Tschann wird nach wie vor Amtsmissbrauch in einer Bausache vorgeworfen. 

0 Kommentare

Zurück an den Start hatten die Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) im November entschieden und das Urteil wegen Amtsmissbrauchs gegen den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) aufgehoben. Am Montag stand nun die Neuauflage am Landesgericht in Feldkirch auf dem Programm. Besonders lang dauerte diese aber nicht. Nach einem halben Tag wurde die Verhandlung vertagt, die Fortsetzung folgt am 24. Februar. Nach wie vor wird dem Stadtchef vorgeworfen, im Jahr 2021 eine Bauabstandsnachsicht und eine Baubewilligung für eine Wohnanlage erteilt zu haben, obwohl ihm bewusst gewesen sei, dass dafür nicht alle Voraussetzungen erfüllt waren.

Elf Monate Haft und 51.000 Euro Geldstrafe
Bereits im Dezember 2024 war Tschann am Landesgericht Feldkirch zu einer elfmonatigen Haftstrafe auf Bewährung und 51.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Allerdings hatte der 33-Jährige mit der angemeldeten Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde Erfolg. Es kam zu der anfangs erwähnten Aufhebung des Urteils. Auch bei der Verhandlung am Montag bekannte sich Tschann nicht schuldig.

Sein Verteidiger regte angesichts der bereits vierjährigen Verfahrensdauer eine Diversion an. Er verwies darauf, dass das Verfahren schon „zwölf Richter verschlungen“ und „nicht mehr überblickbare Kosten“ verursacht habe. Tschann erklärte sich diesbezüglich auch bereit, „Verantwortung für das mir zur Last gelegte Verhalten zu übernehmen“, nämlich dass er den Bauakt inhaltlich nicht geprüft, sondern lediglich gelesen habe. Der Staatsanwalt gab zu dem Ansinnen der Verteidigung keine Erklärung ab.

Worum es immer wieder ging
Während die Verteidigung betonte, dass der Sachverhalt für eine Verurteilung seines Mandanten nicht ausreiche, versuchte der Staatsanwalt bei der Einvernahme zweier Zeugen Zuständigkeiten und Widersprüche beim Zustandekommen des Baubescheids für das Projekt herauszuarbeiten. So ging es immer wieder um mündliche und schriftliche Absprachen und die Termine, an denen diese stattgefunden haben sollen.

Lesen Sie auch:
Kann aufatmen: Bürgermeister Simon Tschann. 
Zurück zum Start
OGH hebt Urteil gegen Bürgermeister Tschann auf
11.11.2025

Ebenso wurde nach der Berücksichtigung „kritischer“ Gutachten des Amtssachverständigen und des Gestaltungsbeirats gefragt. Bei den beiden Zeugen handelt es sich um einen aktuellen und einen ehemaligen Mitarbeiter der Stadt. Wie im Rahmen der Verhandlung bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile Ermittlungsverfahren wegen falscher Beweisaussage und Begünstigung gegen sie eingeleitet. Die Vertagung der Verhandlung erfolgte nach der Befragung des Bürgermeisters und der beiden Zeugen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 7°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 7°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Vorarlberg
Nach Krankheitswelle
Die meisten Bregenzer kehrten ins Training zurück
Amtsmissbrauch:
Wiederholungsprozess gegen Bürgermeister vertagt
AMS-Zahlen
Immer mehr ältere Vorarlberger sind ohne Job
Altach-Trainer Zaric:
„Wir haben den Gegner nicht gespiegelt“
Praxisnahe Ausbildung
Startschuss für „Duale Akademie Roadshow“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf