Wiederholungsprozess gegen Bürgermeister vertagt

Zurück an den Start hatten die Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) im November entschieden und das Urteil wegen Amtsmissbrauchs gegen den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) aufgehoben. Am Montag stand nun die Neuauflage am Landesgericht in Feldkirch auf dem Programm. Besonders lang dauerte diese aber nicht. Nach einem halben Tag wurde die Verhandlung vertagt, die Fortsetzung folgt am 24. Februar. Nach wie vor wird dem Stadtchef vorgeworfen, im Jahr 2021 eine Bauabstandsnachsicht und eine Baubewilligung für eine Wohnanlage erteilt zu haben, obwohl ihm bewusst gewesen sei, dass dafür nicht alle Voraussetzungen erfüllt waren.