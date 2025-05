Amtsmissbrauch: Stadtchef Tschann geht in Berufung

Ein halbes Jahr später hat er nun das schriftliche Urteil erhalten. Wie bereits im Vorfeld angekündigt, wird Tschann gegen den Schuldspruch berufen und Nichtigkeitsbeschwerde einlegen: „Ich bin überzeugt, dass sich in der nächsten Instanz zeigen wird, dass die Stadt und ich korrekt gehandelt haben“, so der Bürgermeister der Alpenstadt. Er betont, dass es ihm nicht nur um seine Person gehe, sondern dass er mit der Revision auch alle mit dem Bauverfahren befassten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten wolle: „Sie haben auch in diesem konkreten Fall eine gute Arbeit geleistet und richtig gehandelt.“