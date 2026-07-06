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Regierungs-Schüler | Blauer Brief

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(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Regierungs-Schüler. Zeugnistage für die Politik – die „Krone“-Leser und -User sind jetzt zum Schulschluss aufgerufen, online die heimischen Regierungspolitiker zu benoten. Niemand hätte erwartet, dass diese Beurteilung sonderlich gut gerät. Aber das Zwischenergebnis fällt noch strenger aus als vermutlich von den „Schülern“ auf der Regierungsbank befürchtet. „Eher bei einem 2er angesiedelt“, hatte, wie berichtet, Vizekanzler Andreas Babler die Regierungsarbeit und vor allem seine eigene bewertet. Ein Urteil, das die knapp 30.000 Hobby-Lehrer, die bisher auf krone.at abgestimmt haben, so gar nicht teilen.

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Blauer Brief. Gerade einmal drei der 21 abgefragten Damen und Herren aus Regierung und Staatssekretariaten kommen dabei auf ein 4+. Der ganz große Rest schafft ein Genügend. Und zwei fallen überhaupt durch - Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn mit einem Wert über 4,5. Und ausgerechnet jener, der sich selbst einen 2er verpasst hat, belegt den letzten Platz: 5+. Was das alles miteinander heißt? Diese Klasse kämpft ums Überleben, fast alle Regierer müssen schon vor der endgültigen „Krone“-Zeugnisverteilung den „blauen Brief“, der jetzt in den Schulen „Frühwarnung“ heißt, bekommen. Die Botschaft: Achtung, Aufstieg in die nächste Klasse stark gefährdet. Hat denn diese Regierung überhaupt noch eine Chance, weiterzukommen?

Nur dann, wenn sie lernt, lernt, lernt, kann sie theoretisch die Nachprüfung durch die Wähler schaffen.

Aber der „blaue Brief“ ist jedenfalls unterwegs.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

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