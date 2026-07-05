Trumps Feuerwerk setzt Brooklyn Bridge in Brand

Feuerwehr konnte den Brand bändigen

Zwei Löschfahrzeuge rückten zum Brandort aus, teilte die Feuerwehr der Stadt mit. Kurz nach dem Ausbruch des Feuers gegen 21.30 Uhr konnte es gelöscht werden. Solche Brände seien nicht unerwartet und die Behörden würden die Menschenmengen aus diesem Grund während der Show auf Abstand halten, fügten sie hinzu.