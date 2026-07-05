Bei US-Party
Trumps Feuerwerk setzt Brooklyn Bridge in Brand
Das war so nicht geplant! Bei der Feier zum 250. Unabhängigkeitstag in den USA brach auf der Brooklyn Bridge plötzlich ein Feuer aus. Offenbar hatten Raketen des Feuerwerks in die Brücke eingeschlagen.
Während des Feuerwerks zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli breiteten sich Flammen über der Brooklyn Bridge aus. Auch eine hohe Rauchwolke stieg von dem beliebten New Yorker Wahrzeichen empor.
Feuerwehr konnte den Brand bändigen
Zwei Löschfahrzeuge rückten zum Brandort aus, teilte die Feuerwehr der Stadt mit. Kurz nach dem Ausbruch des Feuers gegen 21.30 Uhr konnte es gelöscht werden. Solche Brände seien nicht unerwartet und die Behörden würden die Menschenmengen aus diesem Grund während der Show auf Abstand halten, fügten sie hinzu.
Unwetter sorgte für Chaos bei der Veranstaltung
Die Veranstaltung in Washington D.C. wurde wegen einer drohenden Unwetterwarnung stundenlang unterbrochen. Auch die große Feuerwerksshow konnte aufgrund des Wetters erst später als ursprünglich geplant starten.
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