Vier Schuldsprüche in „Causa Wirtschaftsbund“

Die vier Angeklagten in der sogenannten Vorarlberger „Wirtschaftsbundaffäre“ sind am Dienstag am Landesgericht Feldkirch schuldig gesprochen worden. Der Richter sah den Anklagepunkt der Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung als erfüllt an.