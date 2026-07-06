Neuer Gemeindebau für größten Wiener Bezirk

Die neue Anlage umfasst 114 Gemeindebauwohnungen und bietet ein vielfältiges Spektrum an Wohnungsgrößen von Ein- bis Vierzimmerwohnungen. Sie zeichnen sich durch hohe Wohnqualität, private Freiräume sowie eine vielfach zweiseitige Orientierung mit guter Durchlüftung aus. Ergänzt wird das Konzept durch begrünte Innenhöfe („green pockets“) mit hoher Aufenthaltsqualität, die zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen und Raum für Begegnung bieten.