Donauinselfest 2025: 14 Festnahmen, 241 Anzeigen

Am Sonntag geht das Donauinselfest in den dritten Tag voller Musik, Unterhaltung und Festivalstimmung. Die Polizei zieht eine positive Bilanz des dreitägigen Einsatzes, auch wenn die Einsatzkräfte durchgehend gefordert sind: Fünf Personen wurden bisher wegen strafrechtlicher Delikte festgenommen, sieben weitere aufgrund verwaltungsrechtlicher Verstöße – etwa wegen Störung der öffentlichen Ordnung. In zwei weiteren Fällen erfolgten Festnahmen aus fremdenpolizeilichen Gründen.