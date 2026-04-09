Trump-Berater pöbelt: Clooney sei Kriegsverbrecher

Am Mittwoch (8. April) sprach Clooney bei einer Veranstaltung seiner Clooney Foundation for Justice im italienischen Cuneo vor 3.000 Schülern und ging ebenfalls auf die Situation ein. „Manche sagen, Donald Trump sei in Ordnung. Aber wenn jemand sagt, er wolle eine Zivilisation beenden, dann ist das ein Kriegsverbrechen“, erklärte er. „Man kann weiterhin eine konservative Sichtweise vertreten, aber es muss eine Grenze des Anstands geben – und die dürfen wir nicht überschreiten.“