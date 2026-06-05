Selfie-Wahn am Berg wird immer öfter zur Gefahr

Auf gute Ausrüstung achten

Zu den häufigsten Unfallursachen zählen mangelnde Vorbereitung und falsche Einschätzung der Fähigkeiten. Experten raten daher, Touren sorgfältig zu planen, Wetterberichte zu prüfen und die eigene Fitness realistisch einzuschätzen. Auch bei der Ausrüstung gibt es keine Kompromisse: Profilierte Wanderschuhe, wetterfeste Kleidung, ausreichend Verpflegung sowie ein Erste-Hilfe-Set gehören zur Grundausstattung. Zudem sollten Angehörige stets über die geplante Route informiert werden.