Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue rechte Welle

„Gewaltbereit“: So formiert sich Neonazi-Nachwuchs

Österreich
22.01.2026 11:44
Laut dem DÖW entsteht gerade eine neue Generation Neonazis. Diese zeige sich „ausgesprochen ...
Laut dem DÖW entsteht gerade eine neue Generation Neonazis. Diese zeige sich „ausgesprochen gewaltbereit“.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jung, gewaltbereit und online aktiv: Am Donnerstag präsentierte das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) seinen alarmierenden Bericht über die neue Neonazi-Generation. Demnach stiegen die rechtsextremen Taten 2024 um 23 Prozent. Als Brennpunkte gelten Wien und Oberösterreich.

0 Kommentare

Noch keine ausgeprägte Idealisierung, aber „ausgesprochen gewaltbereit“: So beschreibt das DÖW die neue Generation von „Neuen Rechten“ und beschreibt einen beängstigenden Anstieg rechtsextremer Taten. Vor allem die Bundeshauptstadt verzeichnet eine starke Zunahme gewalttätiger Angriffe aus dem rechten Spektrum.

Der Modus Operandi ist dabei nicht neu: Über einschlägige Propaganda werden potenziell neue Mitglieder über das Internet angeworben. Laut dem Bericht finden die strafbaren Handlungen mit 27,2 Prozent eher weniger im Internet statt. Vielmehr spielt sich die Gewalt im realen Leben ab: Jüngere wollen sich vor allem vor den älteren Kameraden beweisen und zeigen dafür eine hohe Gewaltbereitschaft.

Identitäre geben Ton an
Besonders auffällig ist die „Identitäre Bewegung Österreichs“ (IBÖ) unter der Führung von Martin Sellner. Das DÖW bezeichnet sie als „zentrale neurechte Gruppierung Österreichs“. Das übergeordnete Ziel: Eine ethnisch möglichst homogene Gesellschaft. Seit 2024 nimmt die IBÖ verstärkt Akademiker ins Visier und baut ihre Präsenz an Hochschulen verstärkt aus.

Der Kopf der Identitären Martin Sellner
Der Kopf der Identitären Martin Sellner(Bild: Martin A. Jöchl)

Die IBÖ zeichnet sich dabei weniger durch Größe oder Mobilisierungskraft aus. Ihre Bedeutung liegt vielmehr darin, Themen, Strategien und Sprache für weite Teile der extremen Rechten vorzugeben. Ein Begriff, der im Umfeld der „Neuen Rechten“ längst Einzug gefunden hat, ist „Remigration“. Martin Sellner widmete diesem zutiefst rassistischen Ressentiment im JAhr 2024 sogar ein eigenes Buch.

Neonazis zeigen sich laut dem Bericht auch zunehmend nostalgisch: Als Vorbild gelten die 1990er-Jahre, in Deutschland als sogenannte „Baseballschläger-Jahre“ bekannt. Parolen aus dieser Phase erleben heute eine „Teilrenaissance“. Forderungen wie „Ausländer raus“ werden über das Internet und einschlägige rechte Kanäle rasch und massenhaft verbreitet.

(v.l.) Der wissenschaftliche Leiter des DÖW, Andreas Kranebitter und Bernhard Weidinger, ...
(v.l.) Der wissenschaftliche Leiter des DÖW, Andreas Kranebitter und Bernhard Weidinger, Projektleiter „Rechtsextremismus-Bericht“.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Symbiose der Extreme: FPÖ und IBÖ
Als erschreckend bewertet das DÖW erneut das enge Verhältnis zwischen der FPÖ und der IBÖ, bezeichnet es gar als „symbiotisch“. Bereits im Bericht für die Jahre 2020 bis 2023 wurde diese Nähe thematisiert. Für das Jahr 2024 hält der Bericht fest, dass sich das Verhältnis zwischen Identitären und der FPÖ, insbesondere zur Parteijugend, weiter intensiviert habe. 

Wichtigster Bezugspunkt der Identitären bleibt aber weiterhin Deutschland. Kontakte bestehen auch zu Italien, der Schweiz sowie zu Ost- und Südosteuropa. Das Verhältnis zu USA und Russland ist hingegen ambivalent: Trotz Anti-USA-Ressentiments unterstützen viele Trump und hoffen auf „internationalen Rückenwind“. Neonazis betrachten Russland als Feind, einzelne Mitglieder idealisieren es aufgrund „rassistischer Erwägungen“.

23 Prozent mehr rechte Gewalt
Eine parlamentarische Anfrage der SPÖ-Nationalratsabgeordneten Sabine Schatz liefert den Anstieg der rechtsextremen Handlungen in Zahlen. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 1486 Delikte registriert – 23 Prozent mehr als 2023 mit 1208 Taten. Das DÖW führt den Anstieg unter anderem auf eine geänderte Rechtslage zurück: Mit 1. Jänner 2024 trat eine Verschärfung des Verbotsgesetzes in Kraft. 

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung rechtsextremer Straftaten in Österreich von 2019 bis 2024. Die Zahl steigt von 954 im Jahr 2019 auf 1.486 im Jahr 2024. Die Karte darunter zeigt die Verteilung 2024 nach Bundesländern. Wien hat mit 384 die meisten Fälle, gefolgt von Oberösterreich mit 278 und Niederösterreich mit 231. Die wenigsten Fälle gibt es im Burgenland mit 40. Quelle: Rechtsextremismusbericht.

Zahlen seit 2021 verdoppelt
Die meisten rechtsradikalen Taten wurden demnach in Wien und Oberösterreich registriert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl lagen jedoch Vorarlberg und Salzburg an der Spitze. Vorarlberg kam auf 27,6, Salzburg auf 21,3 Tathandlungen pro 100.000 Einwohner. In beiden Bundesländern hat sich die Zahl seit 2021 verdoppelt. Österreichweit lag der Schnitt bei 16,2 Tathandlungen. Am niedrigsten war die Zahl in der Steiermark mit 8,5.

Lesen Sie auch:
Die „ZiB 2“ mit Anchor Armin Wolf plante zum Jahreswechsel ein Interview mit Herbert Kickl. Der ...
Medienpolitik der FPÖ
Wolf legt offen: So oft lehnte Kickl „ZiB 2“ ab!
19.01.2026
Künstler lehnen ab
FPÖ-Radiosender spielt kaum österreichische Musik
19.01.2026
DÖW: Rechtsextremismus
Prominente FPÖ-Nennungen im dreistelligen Bereich
24.01.2025

Das DÖW erstellt den Rechtsextremismusbericht im Auftrag von Innen- und Justizministerium seit 2025 nach einer 20-jährigen Pause wieder jährlich. Er dokumentiert Entwicklungen des Rechtsextremismus in Österreich und nennt zentrale Akteurinnen und Akteure. Als Quellen dienen behördliche Erhebungen und Meldungen zivilgesellschaftlicher Stellen. Der im Vorjahr vorgestellte Bericht analysierte die Szene zwischen 2020 und 2023.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
133.817 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
118.115 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
117.397 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Österreich
Neue rechte Welle
„Gewaltbereit“: So formiert sich Neonazi-Nachwuchs
Aber Sorge um Personal
Umfrage zeigt: Vielfalt im Kindergarten akzeptiert
Im Salzkammergut
Fahrer fuhr mit brennendem Lkw noch weiter
Ermittlungen laufen
Mordalarm in Wiener Seniorenheim: 87-Jährige tot
Krone Plus Logo
Österreich-Premiere
Erstes Skigebiet setzt auf Exoskelette zum Wandern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf