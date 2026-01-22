„Gewaltbereit“: So formiert sich Neonazi-Nachwuchs

Symbiose der Extreme: FPÖ und IBÖ

Als erschreckend bewertet das DÖW erneut das enge Verhältnis zwischen der FPÖ und der IBÖ, bezeichnet es gar als „symbiotisch“. Bereits im Bericht für die Jahre 2020 bis 2023 wurde diese Nähe thematisiert. Für das Jahr 2024 hält der Bericht fest, dass sich das Verhältnis zwischen Identitären und der FPÖ, insbesondere zur Parteijugend, weiter intensiviert habe.

Wichtigster Bezugspunkt der Identitären bleibt aber weiterhin Deutschland. Kontakte bestehen auch zu Italien, der Schweiz sowie zu Ost- und Südosteuropa. Das Verhältnis zu USA und Russland ist hingegen ambivalent: Trotz Anti-USA-Ressentiments unterstützen viele Trump und hoffen auf „internationalen Rückenwind“. Neonazis betrachten Russland als Feind, einzelne Mitglieder idealisieren es aufgrund „rassistischer Erwägungen“.