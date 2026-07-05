Player of the Week
“Players”: This Is How Babler Sees Our National Team
The gender craze goes into overtime: Sports Minister Andreas Babler (SPÖ) is once again our Clown of the Week—he unceremoniously turned Austria’s national team into women during the World Cup. On toxic unmanliness in language and mothers who are no longer allowed to be mothers...
When it comes to gender-neutral language, some politicians really go off the rails. One incident remains particularly fresh in the minds of Viennese residents; it took place during the Vienna election campaign, when Green Party leader Judith Pühringer spoke of “female trees.” The tree, the “Bäumin.” It caused a stir in the media, not just in the newspapers but in the world of botany itself—from bonsai to sequoias.
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