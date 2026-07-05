“Players”: This Is How Babler Sees Our National Team

When it comes to gender-neutral language, some politicians really go off the rails. One incident remains particularly fresh in the minds of Viennese residents; it took place during the Vienna election campaign, when Green Party leader Judith Pühringer spoke of “female trees.” The tree, the “Bäumin.” It caused a stir in the media, not just in the newspapers but in the world of botany itself—from bonsai to sequoias.