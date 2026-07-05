Wanderin bei Zehn-Meter-Absturz schwer verletzt

Eine Wanderin stürzte am Samstag in St. Gilgen in Salzburg rund zehn Meter weit ab. Sie wurde dabei schwer verletzt. Die örtliche Bergrettung rückte aus. Trotz des starken Windes gelang eine Taubergung.
Die Frau war laut Bergrettung am Schober beim Abstieg rund zehn Meter über steiles Gelände abgestürzt. Wegen starker Windböen war zunächst unklar, ob der Rettungshubschrauber fliegen kann. Deshalb machten sich die Bergretter auf den Weg zur Absturzstelle.
Die Frau konnte aber schließlich in einer spektakulären Aktion mit einem 50-Meter-Tau geborgen werden. Die Bergrettung St. Gilgen unterstützte die Hubschrauber-Crew bei der Bergung und Versorgung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.