Geisterfahrer fuhr Polizeistreife entgegen

Da staunten selbst die Beamten einer Polizeistreife nicht schlecht. Sie waren Sonntagabend auf der A11 Karawankenautobahn Richtung Slowenien unterwegs. Plötzlich fuhr ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Diesen versuchten sie, so rasch wie möglich anzuhalten. Zum selben Zeitpunkt wurden die Beamten über die Geisterfahrt durch die Landesleitzentrale informiert.