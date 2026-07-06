Geisterfahrer fuhr Polizeistreife entgegen

Einem Geisterfahrer fuhr eine Polizeistreife in Kärnten entgegen. Sofort wurde dieser gestoppt. Die Fahrer gab Navigationsprobleme als Ursache seiner Geisterfahrt an.
Da staunten selbst die Beamten einer Polizeistreife nicht schlecht. Sie waren Sonntagabend auf der A11 Karawankenautobahn Richtung Slowenien unterwegs. Plötzlich fuhr ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Diesen versuchten sie, so rasch wie möglich anzuhalten. Zum selben Zeitpunkt wurden die Beamten über die Geisterfahrt durch die Landesleitzentrale informiert.
Der Fahrer, ein türkischer Mann, gab an, Probleme mit seinem Navigationssystem gehabt zu haben. Auch die Dunkelheit stellte für ihn Herausforderungen dar. Der Lenker fuhr etwa drei Kilometer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung – von St. Jakob im Rosental bis zum Anhalteort.
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