Alko-Lenker kracht gegen Pkw und flüchtet

Schwer betrunken hat ein 40-jähriger Mann einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker, der in Richtung Turracher Straße unterwegs war, missachtete das Vorschriftzeichen „Vorrang geben“ und kollidierte mit dem Pkw eines 19-jährigen Mannes, der gerade aus dem Stadtgebiet von Feldkirchen kam.