Alko-Lenker kracht gegen Pkw und flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es am Sonntagabend im Bezirk Feldkirchen in Kärnten gekommen. Die Polizeistreife Bodensdorf musste nach dem flüchtigen Lenker fahnden.
Schwer betrunken hat ein 40-jähriger Mann einen Verkehrsunfall verursacht. Der Lenker, der in Richtung Turracher Straße unterwegs war, missachtete das Vorschriftzeichen „Vorrang geben“ und kollidierte mit dem Pkw eines 19-jährigen Mannes, der gerade aus dem Stadtgebiet von Feldkirchen kam.
Der 40-Jährige stieg nach dem Aufprall aufs Gas und fuhr davon. Sofort wurde nach ihm gefahndet. Der Mann konnte nur kurze Zeit später von der Polizei angehalten werden. Er war schwer alkoholisiert. Anzeige.
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