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Kollision mit Straßenbahn: E-Biker in Lebensgefahr

Wien
05.07.2026 11:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Die Grünen Wien/Heidi Sequenz, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Wien-Hernals: Ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei der Kreuzung Mayssengasse/Gschwandnergasse mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

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Laut der Polizei war die Straßenbahn gerade dabei, die Kreuzung zu überqueren. Der E-Biker soll ohne erkennbare Verringerung seiner Geschwindigkeit ebenfalls über die Kreuzung gefahren sein. Trotz einer Notbremsung konnte der Bim-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

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