Kollision mit Straßenbahn: E-Biker in Lebensgefahr

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Wien-Hernals: Ein 34-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei der Kreuzung Mayssengasse/Gschwandnergasse mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.
Laut der Polizei war die Straßenbahn gerade dabei, die Kreuzung zu überqueren. Der E-Biker soll ohne erkennbare Verringerung seiner Geschwindigkeit ebenfalls über die Kreuzung gefahren sein. Trotz einer Notbremsung konnte der Bim-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.
34-Jähriger in Schockraum
Der 34-Jährige wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Laut Polizei ergaben sich im Zuge der Ermittlungen zudem Hinweise auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Die Ermittlungen laufen.
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