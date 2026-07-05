Diese Zwillinge leben ihren Traum auf der Alm

Arbeiten in der schönsten Naturlandschaft

Das Schönste an ihrem Beruf? Für die Zwillinge gibt es darauf eine klare Antwort: „Wir dürfen jeden Tag in einer der schönsten Naturlandschaften arbeiten.“ Und noch etwas schätzen sie besonders: „Ob mit den Nachbarn, den Gästen oder den Mitarbeitern – auf der Alm ist vieles unkomplizierter. Es ist irgendwie eine heile Welt.“ Und das zeigt sich auch an den vielen Nachfragen. Die Weizer-Hütte wird regelmäßig für private Feierlichkeiten gebucht.