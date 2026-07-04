„Kein Land hat dieser Welt mehr Gutes gebracht“

Die größte Bedrohung sei allerdings der Kommunismus, so Trump. Dieser sei das „genaue Gegenteil von Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“. Dieser bringe „Tod, Tyrannei und das Streben nach Bösem“. „Man kann Kommunist sein oder Patriot“, richtete der Republikaner seinen Landsleuten aus. Trump verwendet den Begriff Kommunismus seit einiger Zeit häufiger, um auch linke, innenpolitische Gegner und deren Positionen zu attackieren. In seiner Rede in der Nacht zum Samstag habe der US-Präsident das Wort „Kommunismus“ so oft verwendet, dass man den Eindruck gehabt habe, der Kalte Krieg dauere immer noch an, kommentierte die „New York Times“ die Rede vor dem Mount Rushmore.