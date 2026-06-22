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Ebola: Über 1000 Infizierte, Hunderte Tote

Ausland
22.06.2026 10:53
Immer mehr Menschen sterben an Ebola.
Immer mehr Menschen sterben an Ebola.(Bild: EPA/DIEUDONNE DIROLE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gut einen Monat nach Beginn des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Fälle nun auf mehr als 1000 gestiegen, die Toten gehen in die Hunderte.

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Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa vom Montag sind von den 1003 bestätigten Ebola-Erkrankten in drei Provinzen des Landes insgesamt 254 gestorben. Die Todesfallquote betrage derzeit rund 25 Prozent. Wie das Ministerium weiter mitteilte, gelten 100 Menschen als genesen. 365 Patienten werden in Krankenhäusern und Isolierstationen behandelt.

Seit der Bekanntgabe des Ausbruchs im Mai waren zudem im Nachbarland Uganda 19 Menschen an Ebola erkrankt und zwei von ihnen an der hochgefährlichen Krankheit gestorben. Die Fälle standen im Zusammenhang mit dem Ausbruch im Kongo.

Nur 58 Prozent der Kontakte werden nachverfolgt
Derzeit werden den Angaben zufolge 58 Prozent der Kontakte von bestätigten Fällen nachverfolgt. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, ist es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nötig, 90 Prozent aller Menschen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, zu ermitteln und zu beobachten. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC hat sich bereits mehrfach besorgt über die hohe Zahl der nicht bekannten und nachverfolgten Kontakte geäußert.

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