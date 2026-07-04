Polit-Zeugnisse | Dafür ein 2er?

Dafür ein 2er? So euphorisch, wie Andreas Babler im Ö1-Interview am Samstag über die Leistungen der Regierung bei der Einigung auf die Reformpartnerschaft mit den Bundesländern und den Maßnahmen gegen die Preissteigerungen sprach, hätte man ja fast mit einem selbst verliehenen 1er rechnen müssen. Denn der Vizekanzler pries mehrfach die vereinbarten „großen Würfe“, die sich auf die Österreicherinnen und Österreicher „fundamental positiv auswirken“. Er sprach auch davon, „wir“, gemeint wohl „ich, Babler“, „sollten stolz sein“, man habe „große Dinge zusammengebracht“. Klingt irgendwie fast nach Trump, oder? Der Vizekanzler bleibt selbstkritischer als der US-Präsident, schreibt sich und der Regierung „gut bis befriedigend“ ins Zeugnis. Allerdings: „Eher sogar am Zweier angesiedelt.“ Dafür ein 2er? Wetten, dass nicht alle so benoten.