Nationalbank versorgt rurales Gebiet mit Bargeld

Vor einem Jahr startete die Österreichische Nationalbank (OeNB) eine bundesweite Initiative zur Sicherstellung der Bargeldversorgung, mit besonderem Fokus auf ländliche und bislang unterversorgte Regionen.
Die Zwischenbilanz fällt positiv aus: Mit der Eröffnung des OeNB-Bankomaten in Güttenbach durch Gouverneur Martin Kocher erhöht sich die Zahl der Geräte auf 66. Seit Juli 2025 wurde damit im Schnitt mehr als ein Geldausgabegerät pro Woche installiert. Mehr als 80.000 Menschen in bislang unterversorgten Gemeinden profitieren von einem verlässlichen, einfachen und barrierefreien Zugang zu Bargeld. Die Initiative zielt vor allem darauf ab, die Wahlfreiheit zwischen digitalen und analogen Zahlungsmitteln zu stärken und Versorgungslücken gezielt zu schließen.
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