Stade-Schütze machte zwei Kinder zu Vollwaisen

Frau arbeitete in der Jugendeinrichtung

Die Frau war Mitarbeiterin der Jugendeinrichtung und wurde, wie fünf weitere ihrer Kollegen, Opfer des Schützen von Stade. Der 45-Jährige soll sich mit der Mutter über das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter gestritten haben. Daraufhin feuerte er am Montag Schüsse in einer Jugendeinrichtung ab, in der auch Mutter-Kind-Wohnungen untergebracht sind.