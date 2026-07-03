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Alaba: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, …“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 22:03
David Alaba hat sich nach dem WM-Aus auf Instagram zu Wort gemeldet.
David Alaba hat sich nach dem WM-Aus auf Instagram zu Wort gemeldet.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/davidalaba)
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Von krone Sport

Nach dem WM-Aus gegen Spanien hat sich David Alaba mit emotionalen Worten an die österreichischen Fans gewandt. Der ÖFB-Kapitän bedankte sich für die Unterstützung während des Turniers und machte zugleich Mut für die Zukunft.

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„Wir werden wieder aufstehen und wir werden wieder angreifen. Das waren meine Worte nach der EM 2024. Und genau das haben wir gemacht, Österreich“, startet Alaba seinen Instagram-Beitrag mit einer fünfteiligen Bilderserie. Die Enttäuschung über das Aus im Sechzehntelfinale sitze tief. Aber: „Es war mir eine Ehre, diese Burschen bei dieser Weltmeisterschaft als Kapitän vertreten und unser Team aufs Feld führen zu dürfen. Jeder Tag unserer Reise war etwas Besonderes und hat sich bei mir eingebrannt.“

Zitat Icon

Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel uns das bedeutet hat.

Alaba über die Unterstützung der heimischen Fans während der WM

Besonders hob der 34-Jährige den Rückhalt aus Österreich hervor. „Es war mir eine Freude zu sehen, wie groß die Begeisterung bei uns zuhause in Österreich ist. Wir haben sie hier in jeder Minute auf dem Platz gespürt. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel uns das bedeutet hat. Es ist einfach schön zu sehen, dass unser Land zusammensteht.“

Zum Abschluss richtete Alaba noch eine Botschaft an die Fans: „Auch diese Niederlage und das Ausscheiden werden wir gemeinsam verdauen – so sehr es heute auch noch wehtut. Ich bin stolz auf uns. Auf unser Team und auf unser Land. I am from Austria!“

Zukunft weiter offen
Wie es für Alaba persönlich weitergeht, ist noch ungewiss. Nach der 0:3-Niederlage gegen Spanien wollte sich der Wiener weder zu seiner Zukunft im Nationalteam noch zu seiner Klubkarriere festlegen. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Clubebene um meine Zukunft. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt.“ Der Vertrag des 34-Jährigen bei Real Madrid war Ende Juni ausgelaufen. Nun will sich Alaba zunächst Zeit nehmen. „Ich werde erstmal diesen bitteren Moment verarbeiten müssen. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern und brauchen. Und dann mache ich mir natürlich Gedanken.“

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