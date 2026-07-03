Alaba: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, …“

Zukunft weiter offen

Wie es für Alaba persönlich weitergeht, ist noch ungewiss. Nach der 0:3-Niederlage gegen Spanien wollte sich der Wiener weder zu seiner Zukunft im Nationalteam noch zu seiner Klubkarriere festlegen. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Clubebene um meine Zukunft. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt.“ Der Vertrag des 34-Jährigen bei Real Madrid war Ende Juni ausgelaufen. Nun will sich Alaba zunächst Zeit nehmen. „Ich werde erstmal diesen bitteren Moment verarbeiten müssen. Das wird sicherlich ein paar Tage dauern und brauchen. Und dann mache ich mir natürlich Gedanken.“