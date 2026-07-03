„Wer 0:0 gegen Spanien spielt, der kann auch …“

Peter Filzmaier hatte den richtigen Riecher

Vor drei Wochen hatte Politikwissenschaftler und Fußball-Fan Peter Filzmaier bei Sport und Talk im Hangar-7 bei Servus TV auf die Frage nach seinem Überraschungsteam bei der WM gesagt: „Kap Verde“. Dafür wurde er belächelt. Filzmaier erklärt: „Na ja, es war nicht einfach ein Sager. Sie haben in der WM-Qualifikation ihre Gruppe vor Kamerun gewonnen, spielten in sieben von zehn Spielen zu null. Dazu haben sie in den vergangenen Jahren in der ganzen Welt Spieler mit Bezug zu Kap Verde gescoutet. Die spielen alle in Profiligen, das ist eine gute Mannschaft.“