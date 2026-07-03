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Tiefstwert 6 Grad: Hier wird es richtig frisch

Österreich
03.07.2026 22:22
In gleich sechs Bundesländern sinken die Nachttemperaturen stellenweise in den einstelligen ...
In gleich sechs Bundesländern sinken die Nachttemperaturen stellenweise in den einstelligen Bereich.(Bild: Animaflora PicsStock - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Noch vor wenigen Tagen fühlte sich die Nacht wie ein Gang in die Sauna an, Ruhe fanden wohl die wenigsten Menschen im Land. Mittlerweile sind die Tropennächte aber vorbei (vorerst zumindest). In so mancher Region wird es in der kommenden Nacht sogar ordentlich zapfig ...

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In gleich sechs Bundesländern sinkt die Thermometermarke laut Prognose regional sogar in den einstelligen Bereich. „Frostiger“ Spitzenreiter könnte dabei Salzburg sein. Hier werden als Tiefstwert 6 Grad erwartet (Maxiwert 14 Grad).

Auch in der Steiermark, in Oberösterreich, Kärnten, Vorarlberg und Tirol wird es stellenweise knackig kühl. Hier bewegen sich die Tiefsttemperaturen zwischen 8 und maximal 15 Grad. Wärmer bleibt die Nacht im Osten des Landes – am wärmsten wohl in Wien mit Tiefstwerten zwischen 14 und 18 Grad. Ähnliches Bild in Niederösterreich (10 bis 16 Grad) und dem Burgenland (13 bis 17 Grad).

Generell bleibt es in weiten Teilen des Landes nachts sternenklar, nur vereinzelt ziehen ein paar Wolken durch. 

Der Samstag startet dann vor allem im Westen mit viel Sonnenschein. Im Süden und Osten lassen sich mehr Wolken blicken. Regen oder Gewitter dürften ausbleiben.

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