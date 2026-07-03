Tiefstwert 6 Grad: Hier wird es richtig frisch

Auch in der Steiermark, in Oberösterreich, Kärnten, Vorarlberg und Tirol wird es stellenweise knackig kühl. Hier bewegen sich die Tiefsttemperaturen zwischen 8 und maximal 15 Grad. Wärmer bleibt die Nacht im Osten des Landes – am wärmsten wohl in Wien mit Tiefstwerten zwischen 14 und 18 Grad. Ähnliches Bild in Niederösterreich (10 bis 16 Grad) und dem Burgenland (13 bis 17 Grad).