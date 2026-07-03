ER ist fast doppelt so teuer wie alle Kapverdier!

807,5 Millionen Euro gegenüber 54,50 Millionen Euro – wenn bei der 23. Weltmeisterschaft der Fußball-Geschichte im Sechzehntelfinale Argentinien und Kap Verde aufeinandertreffen, ist das nicht einfach nur das Duell des dreifachen Weltmeisters und eines Endrunden-Debütanten, es ist auch das Duell eines Marktwert-Riesen und eines Marktwert-Zwergs! Nicht nur, dass der WM-Kader der Südamerikaner fast 15-mal „teurer“ ist wie jener der Afrikaner, allein der bisher nur sparsam eingesetzte Julián Alvarez ist fast doppelt so viel wert wie alle Kapverdier zusammen ...