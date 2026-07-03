Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Es ist nicht Messi

ER ist fast doppelt so teuer wie alle Kapverdier!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 23:00
Julián Alvarez
Julián Alvarez(Bild: EPA/JEFFREY MCWHORTER)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

807,5 Millionen Euro gegenüber 54,50 Millionen Euro – wenn bei der 23. Weltmeisterschaft der Fußball-Geschichte im Sechzehntelfinale Argentinien und Kap Verde aufeinandertreffen, ist das nicht einfach nur das Duell des dreifachen Weltmeisters und eines Endrunden-Debütanten, es ist auch das Duell eines Marktwert-Riesen und eines Marktwert-Zwergs! Nicht nur, dass der WM-Kader der Südamerikaner fast 15-mal „teurer“ ist wie jener der Afrikaner, allein der bisher nur sparsam eingesetzte Julián Alvarez ist fast doppelt so viel wert wie alle Kapverdier zusammen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig d‘rauf schaut, dass man‘s hat, wenn man‘s braucht“ – in Anlehnung an einen in Österreich in den 1980er-Jahren weltberühmten Werbespruch lässt sich trefflich konstatieren, dass Geld im Fußball absolut glücklich machen kann, wenn es in Form von teuren Klasse-Spielern auf dem Rasen eingesetzt wird und von Sieg zu Sieg eilt.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AP/Charlie Riedel)

Argentinien „nur“ auf Platz 7 der teuersten Teams
Argentinien-Teamchef Lionel Scaloni und mit ihm die meisten seiner rund 46 Millionen Landsleute müssen glückliche Menschen sein, beläuft sich der Marktwert des WM-Kaders des regierenden Weltmeisters doch auf etwas über 807 Millionen Euro. Damit ist man im Vergleich mit anderen Mitfavoriten auf den Titelgewinn zwar „nur“ auf Platz 7 der teuersten Teams – aber die haben auch nicht Lionel Messi, der trotz einer altersbedingt bescheiden anmutenden Taxierung auf rund 15 Millionen Euro weiterhin unbezahlbar ist ...

Lesen Sie auch:
Lionel Messi (rechts), Marko Arnautovic (Mitte) und Kylian Mbappe (links) zeigen sich in guter ...
ÖFB und Gesamt
WM-Überblick: Spielplan, Turnierbaum, Torschützen
03.07.2026

Mit rund 100 Millionen Euro herausragend
Bei der aktuell laufenden WM mag Julián Alvarez nun im Gegensatz zu Messi noch kein wesentlicher Faktor im Spiel der Argentinier sein, aber vom Marktwert her ist er mit rund 100 Millionen Euro doch herausragend. Knapp „billiger“ als den Star von Atlético Madrid gibt‘s auf dem Transfermarkt seine Teamkameraden Enzo Fernández (90 Millionen Euro), Lautaro Martínez (85 Millionen Euro), Nico Paz (80 Millionen Euro) und Alexis Mac Allister (70 Millionen Euro).

Logan Costa
Logan Costa(Bild: AFP/ALEX SLITZ)

Eigentlich unglaublich: Jeder dieser fünf Argentinier ist für sich allein genommen mehr wert als der gesamte Kader des sensationell ins Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft aufgestiegenen Underdogs. Dabei stehen auch im Team von Kap Verde durchaus teure Spieler: so etwa die Verteidiger Logan Costa und Wagner Pina, die auf Marktwerte von 15 bzw. 11 Millionen Euro kommen …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
03.07.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Kroatien ist raus – späte Erlösung für Portugal!
WM-Highlights
0:3 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
WM-Highlights
Belgien dreht Partie – schickt Senegal nach Hause!
WM-Highlights
Doppelpack! Harry Kane rettet England den Aufstieg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
111.870 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
102.929 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Österreich
Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft
100.341 mal gelesen
Krone Plus Logo
Besonders brisant: In der Gruppe sollen sich auch hochrangige Funktionärinnen befunden haben.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1054 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
913 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Es ist nicht Messi
ER ist fast doppelt so teuer wie alle Kapverdier!
Sieg im Elferschießen
Erstmals seit 1934! Ägypten im WM-Achtelfinale
Emotionales Posting
Alaba: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, …“
„Zwerg“ fordert Messi
„Wer 0:0 gegen Spanien spielt, der kann auch …“
Sport Tv Logo
Emotionale Szenen
Bei Abschied von Arnautovic weinte auch Rangnick

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf