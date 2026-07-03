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Party in der Ostbucht

10. Matakustix-Show: Ein Hitfeuerwerk zum Jubiläum

Kärnten
03.07.2026 22:19
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Stimmung pur bei der 10. Ausgabe der „Etwas anderen Heimatshow“ in der Wörthersee Ostbucht! Bevor das Event in eine „kurze Pause“ geht, ließen es Matakustix, ihre Stargäste und die Besucher noch so richtig krachen.  

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Vor 10 Jahren hat Mister Matakustix Matthias Ortner die „Etwas andere Heimatshow“ ins Leben gerufen – und der Name ist seit beginn an Programm! Das seit Jahren erfolgreiche Konzert-Konzept: keine musikalischen, instrumentalen Grenzen, kombiniert mit der Verschmelzung unterschiedlichster Genres zu einem mitreißenden Live-Event. Und genau das bekamen die rund 3000 Besucher Freitagabend auch geboten.

Schlagerikone Gottfried Würcher, die Jungfidelen, Popstar Caro Fux, die Gesangsakrobaten Oktakord, Mike Diwald, die Tobacco Road Blues Band und Mölltaler-Legende Huby Mayer – gemeinsam mit Matakustix sorgten die namhaften und bestens gelaunten Gastkünstler für einzigartige Klänge. Und für eine unvergessliche Jubiläumsshow.

Rund 3000 begeisterte Fans sangen, tanzten und feierten in der Wörthersee-Ostbucht gemeinsam mit ...
Rund 3000 begeisterte Fans sangen, tanzten und feierten in der Wörthersee-Ostbucht gemeinsam mit Matakustix.(Bild: Handler Wolfgang)

Auch wenn bei vielen Fans etwas Wehmut dabei war – denn die Matakustix-Show wird zumindest für zwei Jahre „auf Eis“ gelegt. „Nach zehn Jahren setzen wir mit der Show im kommenden Sommer einmal aus. Um neue Idee für das Event zu sammeln. Quasi eine kreative Show-Pause. Also keine Sorge, wir lösen uns nicht auf“, beruhigt der frischgebackene Papa Matthias Ortner. Der sich gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern nur wenige Stunden nach den letzten Klängen der Jubiläumsshow bereits auf den Weg in Richtung Wien machte. Zum großen Auftritt auf dem Donauinselfest.

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