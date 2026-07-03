10. Matakustix-Show: Ein Hitfeuerwerk zum Jubiläum

Stimmung pur bei der 10. Ausgabe der „Etwas anderen Heimatshow“ in der Wörthersee Ostbucht! Bevor das Event in eine „kurze Pause“ geht, ließen es Matakustix, ihre Stargäste und die Besucher noch so richtig krachen.
Vor 10 Jahren hat Mister Matakustix Matthias Ortner die „Etwas andere Heimatshow“ ins Leben gerufen – und der Name ist seit beginn an Programm! Das seit Jahren erfolgreiche Konzert-Konzept: keine musikalischen, instrumentalen Grenzen, kombiniert mit der Verschmelzung unterschiedlichster Genres zu einem mitreißenden Live-Event. Und genau das bekamen die rund 3000 Besucher Freitagabend auch geboten.
Schlagerikone Gottfried Würcher, die Jungfidelen, Popstar Caro Fux, die Gesangsakrobaten Oktakord, Mike Diwald, die Tobacco Road Blues Band und Mölltaler-Legende Huby Mayer – gemeinsam mit Matakustix sorgten die namhaften und bestens gelaunten Gastkünstler für einzigartige Klänge. Und für eine unvergessliche Jubiläumsshow.
Auch wenn bei vielen Fans etwas Wehmut dabei war – denn die Matakustix-Show wird zumindest für zwei Jahre „auf Eis“ gelegt. „Nach zehn Jahren setzen wir mit der Show im kommenden Sommer einmal aus. Um neue Idee für das Event zu sammeln. Quasi eine kreative Show-Pause. Also keine Sorge, wir lösen uns nicht auf“, beruhigt der frischgebackene Papa Matthias Ortner. Der sich gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern nur wenige Stunden nach den letzten Klängen der Jubiläumsshow bereits auf den Weg in Richtung Wien machte. Zum großen Auftritt auf dem Donauinselfest.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.