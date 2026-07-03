10. Matakustix-Show: Ein Hitfeuerwerk zum Jubiläum

Auch wenn bei vielen Fans etwas Wehmut dabei war – denn die Matakustix-Show wird zumindest für zwei Jahre „auf Eis“ gelegt. „Nach zehn Jahren setzen wir mit der Show im kommenden Sommer einmal aus. Um neue Idee für das Event zu sammeln. Quasi eine kreative Show-Pause. Also keine Sorge, wir lösen uns nicht auf“, beruhigt der frischgebackene Papa Matthias Ortner. Der sich gemeinsam mit seinen Bandmitgliedern nur wenige Stunden nach den letzten Klängen der Jubiläumsshow bereits auf den Weg in Richtung Wien machte. Zum großen Auftritt auf dem Donauinselfest.