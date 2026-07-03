Hitze-Alarm! Tour de France drohen Absagen

Angesichts einer bevorstehenden erneuten Hitzewelle in Frankreich kann es aus Sicht des französischen Innenministeriums zu Einschränkungen bei der Tour de France bis hin zu Absagen einzelner Etappen bei extremen Temperaturen kommen.
Nach den Erfahrungen mit der außergewöhnlichen Hitzewelle, die Frankreich gerade erlebt habe, gehe es darum, eine Überlastung der Kliniken und des Gesundheitswesens zu verhindern, erklärte der Innenminister Laurent Nunez.
In der zweiten Junihälfte war Frankreich von einer massiven Hitzewelle mit den höchsten landesweiten Temperaturen seit Start der Wetteraufzeichnungen 1947 getroffen worden. Rund 2.000 Menschen kamen nach vorläufigen Berechnungen durch die hohen Temperaturen ums Leben.
Gesundheit der Zuschauer und Fahrer geht vor
Falls für Departements, durch die die Tour mit erwarteten zehn Millionen Zuschauern führt, die höchste Hitzewarnstufe rot ausgerufen werde, kündigte der Innenminister Maßnahmen an. Diese könnten von Präventionsaufrufen über die Schließung bestimmter öffentlicher Bereiche bis hin zur Aufstockung der medizinischen Hilfskräfte und Rettungskräfte entlang der Strecke reichen. Allerdings könne es auch zur Anpassung der Route der Tour und im Ausnahmefall auch zur Absage einer Etappe kommen.
Tour-Chef Christian Prudhomme reagierte gelassen auf die Ankündigung des Innenministers. Zum Wohle der Bevölkerung könnten die örtlichen Verantwortlichen schon immer Regelungen erlassen, es gehe um den gesunden Menschenverstand, sagte Prudhomme der Zeitung „L‘Équipe“. Die Organisatoren selbst würden auch dieses Jahr wieder Kopfbedeckungen und Getränke an die Zuschauer verteilen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.