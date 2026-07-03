Hitze-Alarm! Tour de France drohen Absagen

Gesundheit der Zuschauer und Fahrer geht vor

Falls für Departements, durch die die Tour mit erwarteten zehn Millionen Zuschauern führt, die höchste Hitzewarnstufe rot ausgerufen werde, kündigte der Innenminister Maßnahmen an. Diese könnten von Präventionsaufrufen über die Schließung bestimmter öffentlicher Bereiche bis hin zur Aufstockung der medizinischen Hilfskräfte und Rettungskräfte entlang der Strecke reichen. Allerdings könne es auch zur Anpassung der Route der Tour und im Ausnahmefall auch zur Absage einer Etappe kommen.