Per Hörbuch zurück in die 1980er Jahre!

Erschienen ist das Buch „Shit, Oida! Erlebtes und Erlittenes aus den 80ern“ von Thomas Hofer bereits 2023. Jetzt hat er es selbst eingelesen und vertont. Besonders spritzig und sexy, verspricht er.
Mit „Shit, Oida!“ hat der Walbersdorfer Thomas Hofer seine Kindheit mit mehr als nur einem Augenzwinkern zu Papier gebracht. 2024 folgte dann seine Jugend in „Fuck, Oida!“ Mit dem ersten Band räumte er auch den Literaturpreis des Burgenlandes ab – und hörte immer wieder den Wunsch, es auch als Hörbuch herauszubringen.
„Meist, wenn jemand bei einer meiner Lesungen war“, erklärt der Autor. „Es ist einfach was anderes, ob man den Verfasser die eigenen Geschichten erzählen hört, oder ob man sie selbst liest.“ Also fragte er beim lexliszt-Verlag nach, ob gewünscht und Horst Horvath gab grünes Licht.
Jetzt ist das Hörbuch, das er gemeinsam mit Christoph Jarmer eingespielt hat, auf dem Markt. „3 Stunden und 27 Minuten gebe ich Vollgas und durchlebe exklusiv für euch noch einmal meine durchwachsene Frühadoleszenz, mit allem, was dazugehört“, lacht der sympathische Schriftsteller. Und er verspricht: „Dabei habe ich mich bemüht, besonders spritzig, um nicht zu sagen: sexy zu klingen, was die Urlaubstauglichkeit dieser akustischen Erfrischung um ein Vielfaches erhöht.“ Denn: „Wir zählen zu der allerletzten Generation, die noch analog aufgewachsen ist. Mir san im Summa auf der Gossn oder im Boch umgreud“, erklärt er im schönsten Burgenländisch. Klingt doch vielversprechend? Wir verlosen drei Hörbücher via Krone Burgenland Facebook-Kanal. Viel Spaß in den Achzigern!
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