Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Shit, Oida!“

Per Hörbuch zurück in die 1980er Jahre!

Burgenland
03.07.2026 19:00
Erhältlich ist das Hörbuch, aber auch die Printversion bei der edition lexliszt und im gut ...
Erhältlich ist das Hörbuch, aber auch die Printversion bei der edition lexliszt und im gut sortierten Buchhandel.(Bild: Thomas Hofer)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Erschienen ist das Buch „Shit, Oida! Erlebtes und Erlittenes aus den 80ern“ von Thomas Hofer bereits 2023. Jetzt hat er es selbst eingelesen und vertont. Besonders spritzig und sexy, verspricht er.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit „Shit, Oida!“ hat der Walbersdorfer Thomas Hofer seine Kindheit mit mehr als nur einem Augenzwinkern zu Papier gebracht. 2024 folgte dann seine Jugend in „Fuck, Oida!“ Mit dem ersten Band räumte er auch den Literaturpreis des Burgenlandes ab – und hörte immer wieder den Wunsch, es auch als Hörbuch herauszubringen.

„Meist, wenn jemand bei einer meiner Lesungen war“, erklärt der Autor. „Es ist einfach was anderes, ob man den Verfasser die eigenen Geschichten erzählen hört, oder ob man sie selbst liest.“ Also fragte er beim lexliszt-Verlag nach, ob gewünscht und Horst Horvath gab grünes Licht.

Thomas Hofer erzählt aus dem kindlichen Nähkästchen.
Thomas Hofer erzählt aus dem kindlichen Nähkästchen.(Bild: Charlotte Titz)

Jetzt ist das Hörbuch, das er gemeinsam mit Christoph Jarmer eingespielt hat, auf dem Markt. „3 Stunden und 27 Minuten gebe ich Vollgas und durchlebe exklusiv für euch noch einmal meine durchwachsene Frühadoleszenz, mit allem, was dazugehört“, lacht der sympathische Schriftsteller. Und er verspricht: „Dabei habe ich mich bemüht, besonders spritzig, um nicht zu sagen: sexy zu klingen, was die Urlaubstauglichkeit dieser akustischen Erfrischung um ein Vielfaches erhöht.“ Denn: „Wir zählen zu der allerletzten Generation, die noch analog aufgewachsen ist. Mir san im Summa auf der Gossn oder im Boch umgreud“, erklärt er im schönsten Burgenländisch. Klingt doch vielversprechend? Wir verlosen drei Hörbücher via Krone Burgenland Facebook-Kanal. Viel Spaß in den Achzigern! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
19° / 28°
Symbol wolkig
Güssing
14° / 30°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
19° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
17° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
111.476 mal gelesen
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
Österreich
Grauslicher Chat-Skandal erschüttert Gewerkschaft
99.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Besonders brisant: In der Gruppe sollen sich auch hochrangige Funktionärinnen befunden haben.
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
82.126 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1051 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
913 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Junge Gewerkschafter tourten zur Flüchtlingsroute
834 mal kommentiert
Meistens stehen bei der Gewerkschaft die Anliegen der Arbeitnehmer im Fokus. Doch eine Reise zur ...
Mehr Burgenland
Hupkonzert und Drohung
Bei Schulfest: Polizei nahm rabiaten Vater fest
Vize-Staatsmeister
Am Hannersberg feiert es sich besonders gut
Werbung
Waldquelle wächst seit 40 Jahren
Weniger Spitäler?
Große Sorge um die Zukunft der Arztpraxen
Kräfte voll im Einsatz
900 Anrufe pro Tag bei Helfern der Leitzentrale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf