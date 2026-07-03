Per Hörbuch zurück in die 1980er Jahre!

Jetzt ist das Hörbuch, das er gemeinsam mit Christoph Jarmer eingespielt hat, auf dem Markt. „3 Stunden und 27 Minuten gebe ich Vollgas und durchlebe exklusiv für euch noch einmal meine durchwachsene Frühadoleszenz, mit allem, was dazugehört“, lacht der sympathische Schriftsteller. Und er verspricht: „Dabei habe ich mich bemüht, besonders spritzig, um nicht zu sagen: sexy zu klingen, was die Urlaubstauglichkeit dieser akustischen Erfrischung um ein Vielfaches erhöht.“ Denn: „Wir zählen zu der allerletzten Generation, die noch analog aufgewachsen ist. Mir san im Summa auf der Gossn oder im Boch umgreud“, erklärt er im schönsten Burgenländisch. Klingt doch vielversprechend? Wir verlosen drei Hörbücher via Krone Burgenland Facebook-Kanal. Viel Spaß in den Achzigern!