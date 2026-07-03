Am Hannersberg feiert es sich besonders gut

Der Tourismus-Vizestaatsmeister ging diesmal ins Südburgenland.
Ob privates Fest oder Firmenevent, ob private Auszeit im Südburgenland oder als Ausgangspunkt für Entdeckertouren: Der Hannersberg in der Weinidylle Südburgenland ist für jeden Anlass der richtige Ort. Das sagen zumindest die Geschäftsführerinnen Beatrix Ziegler und Anna Malinovic, sowie Gründer Ronald Gollatz.
Und die Verantwortlichen des Österreichischen Innovationspreis im Bereich Tourismus gaben ihnen recht und zeichneten den Tourismusbetrieb in der Kategorie 10 bis 200 Teilnehmer – gemessen an der maximalen Kapazität des größten Veranstaltungsraumes – als Zweitplatzierte aus. Noch besser gefällt ihnen nur der BioArt Campus in Salzburg.
„Mit diesem Vizestaatsmeistertitel schreiben wir Geschichte und sind wahnsinnig stolz darauf“, freut sich Ronald Gollatz. Die Geschäftsführerinnen Anna Malinovic und Beatrix Ziegler sehen die Ehrung als Ergebnis jahrelanger konsequenter Arbeit an einem außergewöhnlichen Angebot für Unternehmen, Seminare und Veranstaltungen.
„Dieser Preis gehört nicht nur unserem Team, sondern allen, die mit uns diesen Weg gegangen sind“, so die beiden. Auch der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Didi Tunkel zeigt sich begeistert und gratuliert. „Mit seinem unverwechselbaren Angebot ist der Betrieb weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein wichtiger Botschafter für die Qualität, Gastfreundschaft und Vielfalt des burgenländischen Tourismus. Dieser Erfolg macht uns sehr stolz und zeigt einmal mehr, welches große Potenzial in unseren heimischen Tourismusbetrieben steckt“, so Tunkel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.