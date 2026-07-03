Am Hannersberg feiert es sich besonders gut

„Dieser Preis gehört nicht nur unserem Team, sondern allen, die mit uns diesen Weg gegangen sind“, so die beiden. Auch der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Didi Tunkel zeigt sich begeistert und gratuliert. „Mit seinem unverwechselbaren Angebot ist der Betrieb weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein wichtiger Botschafter für die Qualität, Gastfreundschaft und Vielfalt des burgenländischen Tourismus. Dieser Erfolg macht uns sehr stolz und zeigt einmal mehr, welches große Potenzial in unseren heimischen Tourismusbetrieben steckt“, so Tunkel.