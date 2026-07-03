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Vize-Staatsmeister

Am Hannersberg feiert es sich besonders gut

Burgenland
03.07.2026 11:24
Der Hannersberg ist eine gefragte Event-Location.
Der Hannersberg ist eine gefragte Event-Location.(Bild: Hannersberg)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Der Tourismus-Vizestaatsmeister ging diesmal ins Südburgenland.

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Ob privates Fest oder Firmenevent, ob private Auszeit im Südburgenland oder als Ausgangspunkt für Entdeckertouren: Der Hannersberg in der Weinidylle Südburgenland ist für jeden Anlass der richtige Ort. Das sagen zumindest die Geschäftsführerinnen Beatrix Ziegler und Anna Malinovic, sowie Gründer Ronald Gollatz.

Und die Verantwortlichen des Österreichischen Innovationspreis im Bereich Tourismus gaben ihnen recht und zeichneten den Tourismusbetrieb in der Kategorie 10 bis 200 Teilnehmer – gemessen an der maximalen Kapazität des größten Veranstaltungsraumes – als Zweitplatzierte aus. Noch besser gefällt ihnen nur der BioArt Campus in Salzburg.

„Mit diesem Vizestaatsmeistertitel schreiben wir Geschichte und sind wahnsinnig stolz darauf“, freut sich Ronald Gollatz. Die Geschäftsführerinnen Anna Malinovic und Beatrix Ziegler sehen die Ehrung als Ergebnis jahrelanger konsequenter Arbeit an einem außergewöhnlichen Angebot für Unternehmen, Seminare und Veranstaltungen.

Beatrix Ziegler, Ronald Gollatz und Anna Malinovic sind stolz auf das Erreichte.
Beatrix Ziegler, Ronald Gollatz und Anna Malinovic sind stolz auf das Erreichte.(Bild: Hannersberg)

„Dieser Preis gehört nicht nur unserem Team, sondern allen, die mit uns diesen Weg gegangen sind“, so die beiden. Auch der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Didi Tunkel zeigt sich begeistert und gratuliert. „Mit seinem unverwechselbaren Angebot ist der Betrieb weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein wichtiger Botschafter für die Qualität, Gastfreundschaft und Vielfalt des burgenländischen Tourismus. Dieser Erfolg macht uns sehr stolz und zeigt einmal mehr, welches große Potenzial in unseren heimischen Tourismusbetrieben steckt“, so Tunkel.

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